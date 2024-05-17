Airlangga soal Peluang Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024 : Bisa OTW Jateng dan Jakarta

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto angkat bicara soal peluang selebritas Raffi Ahmad yang masuk radar Golkar untuk diusung dalam Pilkada 2024.

"Raffi Ahmad itu bisa on the way ke Jawa Tengah, bisa on the way ke Jakarta. tergantung acaranya ada di mana, kan beliau MC,” kelakar Airlangga kepada wartawan di sela menerima kunjunga Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak di kediamannya di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Jumat (17/5/2024).

Hal ini dikatakan Airlangga menjawab soal peluang Raffi Ahmad yang belakangan digadang-gadang akan maju dalam Pilkada Serentak 2024. Dia mengatakan bahwa partai Golkar masih melakukan pencermatan.

