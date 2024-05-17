Wawali Depok Lepas 440 Calhaj Kloter Pertama di UIII Sukmajaya

DEPOK - Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono melepas 440 Calon Haji (Calhaj) kloter pertama 13 JKS di Masjid Jami' Rahmatan Lil Alamin, Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Sukmajaya, Depok, pada Jumat (17/5/2024) pagi ini.

Pantauan di lokasi, turut hadir Kepala Kantor Kemenag Depok Enjat Mujiat. Pelepasan diawali dengan menunaikan ibadah sholat Shubuh berjamaah.

Selanjutnya proses pelepasan ditandai dengan penyerahan bendera merah putih oleh Imam Budi Hartono kepada penanggungjawab kloter 13 JKS.

