Lepas Kloter Pertama Jamaah Haji Depok, Kemenag: Salam untuk Baitullah

DEPOK - Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono melepas 440 Calon Haji (Calhaj) kloter pertama 13 JKS di Masjid Jami' Rahmatan Lil Alamin, Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), Sukmajaya, Depok, pada Jumat (17/5/2024) pagi ini.

Kepala Kantor Kemenag Depok, Enjat Mujiat mendoakan para jemaah haji dalam keadaan sehat dan diberikan kekuatan untuk kelancaran ibadah di Tanah Suci, Mekkah.

"Salam untuk baitullah kami mendoakan semoga bapak ibu selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kekuatan oleh Allah SWT dan dilancarkan jalan ibadahnya. Baik ibadah di Madinah maupun di Mekkah Mukaromah," kata Enjat dalam sambutannya.

Enjat menjelaskan bahwa kloter 13 JKS terdapat 440 orang dengan rincian 432 jemaah dan sisanya petugas kloter. "Adapun jumlah kuota 13 pada pesawat ini ada 440 orang. Terdiri dari 432 jamaah dan 8 petugas kloter," ujarnya.