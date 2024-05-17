Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Sopir Truk Sapi Kejar-kejaran dengan Mobil Polisi di Tol Cikampek

Erfan Maaruf , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |08:11 WIB
Viral Sopir Truk Sapi Kejar-kejaran dengan Mobil Polisi di Tol Cikampek
Polisi kejar sopir truk sapi di Tol Cikampek (Foto: tangkapan layar)
JAKARTA - Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan aksi kejar-kejaran antara pengemudi truk dengan mobil polisi di Tol Cikampek menuju Jakarta, Jumat (17/5/2024).

Dalam video tersebut memperlihatkan sebuah mobil truk diduga bermuatan sapi melaju ke arah Jakarta hendak diberhentikan oleh kendaraan polisi. Namun, mobil truk itu tak mau berhenti.

Karena tak mau berhenti kemudian mobil polisi memepet kendaraan truk. Sopir truk tak bergeming, dia melakukan manuver dengan melaku ke arah kanan melintasi jalu paling kanan.

Dengan suara sirine, kejar-kejaran itu semakin menegangkan. Setelah tak menghindar dari kejaran polisi di jalur kanan, kemudian sopir mobil truk kembali menghindar dengan berjalan ke arah jalur paling kiri.

Dalam video tersebut seorang yang menduga keberanian aksi kejar-kejaran yang dilakukan oleh pengendara truk diduga karena adanya orang kuat yang berada di belakangnya.

"Polisi dengan dengan mobil truk sapi kejar-kejaran. Pusat ini kawalannya kayaknya," kata orang dalam video tersebut.

(Fakhrizal Fakhri )

      
