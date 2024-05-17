Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hanyut di Sungai Ciliwung, Bocah 7 Tahun Ditemukan Tak Bernyawa

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |12:40 WIB
Hanyut di Sungai Ciliwung, Bocah 7 Tahun Ditemukan Tak Bernyawa
Petugas evakuasi bocah hanyut di Sungai Ciliwung (Foto: Dok Polisi/Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Seorang bocah berusia 7 tahun, Arcenio DF terseret arus di Sungai Ciliwung, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis 16 Mei 2024 kemarin. Korban pun berhasil ditemukan pada Jumat (17/5/2024) pagi tadi, hanya sudah dalam kondisi tak bernyawa.

"Jasad korban ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi sudah terapung di perairan kemudian dievakuasi menuju rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga," ujar Kepala Basarnas Jakarta, Desiana Kartika Bahari melalui keterangan tertulisnya, Jumat.

Menurutnya, Tim SAR gabungan menemukan korban yang terseret arus di Sungai Ciliwung itu pada sekira pukul 06.10 WIB dalam radius kurang lebih 1,3 KM dari lokasi kejadian. Puluhan personel SAR gabungan dari Basarnas Jakarta, BPBD Jakarta Pusat, Damkar Jakarta Pusat, Polsek Tanah Abang, Koramil Tanah Abang, BAZNAS (BAZIS) DKl Jakarta, lEA Jakarta Pusat, Arya Giri Indonesia, KORGAD Rescue, dan masyarakat sejak kemarin melakukan pencariam terhadap korban.

Pria yang juga SAR Mission Coordinator (SMC) dalam operasi SAR itu menerangkan, awalnya Tim SAR menerima informasi adanya 3 bocah terseret arus sungai Ciliwung pada Kamis, 16 Mei 2024 kemarin sekira pukul 10.30 WIB saat berenang setelah bermain bola. Dua korban berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat bernama

Anugerah A (8) dan M Rijia (7), sedangkan satu korban dilakukan pencarian oleh petugas. "Pencarian pun dilakukan oleh tim SAR gabungan dengan menyisir aliran Ciliwung hingga radius 2 KM dari lokasi kejadian. Selain itu pencarian dengan pengamatan secara visual melalui jalur darat juga dilakukan di sepanjang bantaran kali Ciliwung hingga radius 2 KM dari lokasi kejadian," katanya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153236/hanyut-vThc_large.jpg
Berenang di Kali Sunter, Bocah Duren Sawit Hanyut Terseret Arus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/340/3151192/pensiunan_tni_tewas_terseret_arus_di_pesisir_selatan_sumbar-MQWg_large.jpg
Pensiunan TNI Tewas Terseret Arus di Pesisir Selatan Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/519/3149275/identitas_wisatawan_hilang_terseret_ombak_pantai_ungapan_mahasiswa_polinema-kOCV_large.jpg
Identitas Wisatawan Hilang Terseret Ombak Pantai Ungapan, Mahasiswa Polinema
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/519/3149252/kronologi_wisatawan_terseret_ombak_di_pantai_ungapan_tubuhnya_mengapung_terekam_kamera-KTGt_large.jpg
Kronologi Wisatawan Terseret Ombak di Pantai Ungapan, Tubuhnya Mengapung Terekam Kamera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/338/3148898/mayat-5pHE_large.jpg
Pemuda Hanyut di Kali Cileungsi Ditemukan Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/338/3148633/hanyut-wFNn_large.jpg
Pemuda Bogor Hilang Diduga Hanyut di Kali Cileungsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement