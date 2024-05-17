Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Disatroni Perampok, Nenek 73 Tahun di Bogor Luka Parah Minta Tolong ke Tetangga

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |13:00 WIB
Disatroni Perampok, Nenek 73 Tahun di Bogor Luka Parah Minta Tolong ke Tetangga
Perampokan di Ciampea, Bogor (Foto: Dok Polisi/Putra R)
A
A
A

BOGOR - Seorang nenek bernama Ewi (73) menjadi korban perampokan di rumahnya hingga terluka di wilayah Ciampea, Kabupaten Bogor. Saat ini, kasus tersebut sedang dalam penyelidikan polisi.

Kapolsek Ciampea Kompol Suminto mengatakan peristiwa itu terjadi sekira pukul 19.00 WIB pada Kamis 16 Mei 2024. Di mana, korban datang ke rumah tetangganya sudah dalam kondisi sudah luka-luka.

"Tetangga korban mengungkapkan bahwa korban datang mengetuk pintu rumahnya dalam kondisi luka-luka dan meminta pertolongan," kata Suminto dalam keterangannya, Jumat (17/5/2024).

Kepada tetangganya, lanjut Suminto, korban mengaku dirampok dan dianiaya oleh pelaku yang kemudian mengambil emas miliknya. Kejadian itu langsung dilaporkan kepada Polsek Ciampea.

"Polsek Ciampea segera mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pengecekan TKP," jelasnya.

Dalam kejadian ini, korban mengalami luka-luka di bagian kepala dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Belum diketahui pasti kronologi dan lainnya dalam kejadian ini karena korban masih dirawat.

"Korbannya belum sehat benar, usianya 73 tahun jadindatanya belum lengkap," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181342/viral-Rv0m_large.jpg
Viral! Warga Baduy Dalam Dibegal 4 Preman di Jakpus, Uang Jutaan Rupiah hingga Madu Dirampok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/519/3163353/perampokan-HMRE_large.jpg
Kronologi Nenek di Malang Ditemukan Tewas Diduga Dirampok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/519/3163283/perampokan-mdt1_large.jpg
Diduga Dirampok, Nenek di Malang Tewas Bersimbah Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/525/3158490/perampokan-HRPi_large.jpg
Pelajar di Bandung Pulang Sekolah Dirampok, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/340/3156007/perampokan-fiQt_large.jpg
Nenek 84 Tahun Disekap dan Dipukuli saat Sholat Tahajud, Emas dan Uang Puluhan Juta Dirampok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/338/3152897/penjara-hGks_large.jpg
Begini Peran 4 Penculik dan Perampok Pria di Kemang Jaksel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement