Polisi Tangkap Sopir Tabrak Lari Wanita Hamil hingga Keguguran di Gambir

JAKARTA - Satlantas Metro Jakarta Pusat mengamankan sopir berinisial BH yang menabrak seorang perempuan hingga keguguran di Jalan Pejambon, Gambir, Jakarta Pusat.

“Sudah diamankan sopir, saat ini sudah berada di Polres Metro Jakarta Pusat,” kata Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Pusat, Gomos Simamora, Jumat (17/5/2024).

Gomos mengatakan BH sempat kabur usai dirinya menabrak korban berinisial KWT (29) yang sedang berboncengan dengan NYN (30) seorang ibu yang sedang hamil.

Gomos menerangkan jika ibu hamil yang keguguran itu bukanlah petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) melainkan seorang apoteker.

BACA JUGA: Petugas PPSU Perempuan Diduga Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir hingga Alami Keguguran

“Korban dibawa ke RS Sumber Waras. Yang bersangkutan merupakan apoteker rumah sakit tersebut dan bukan petugas PPSU,” ungkap Gomos.

Gomos mengatakan janin bayi berumur 5 bulan juga tidak dapat diselamatkam. Korban juga mengalami luka pada bagian kepala. Sedangkan KWT yang merupakan saudara NYN mengalami luka baret disejumbah anggota tubuhnya.

“Kalau KWT alami luka baret pada kaki,” singkatnya.