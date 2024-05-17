Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gegara Lawan Arah, Dua Motor Adu Banteng di Stadion Pakansari Cibinong

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |13:18 WIB
Gegara Lawan Arah, Dua Motor Adu Banteng di Stadion Pakansari Cibinong
motor adu banteng di Pekansari (Foto: dok: polisi)
A
A
A

BOGOR - Dua motor terlibat adu banteng di Jalan Lingkar Dalam Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam kejadian ini dua orang mengalami luka berat dan dilarikan ke rumah sakit.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan mengatakan kecelakaan terjadi sekira pukul 03.00 WIB pagi tadi. Awalnya, motor Honda Beat dengan nomor polisi F 5855 FIO yang dikendarai DI melaju dari arah Laga Tangkas menuju Pintu Utara.

 BACA JUGA:

"Sewaktu sedang bergerak pada saat bersamaan datang motor Honda Scoopy F 6658 FI," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Jumat (17/5/2024).

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
