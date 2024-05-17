Gegara Lawan Arah, Dua Motor Adu Banteng di Stadion Pakansari Cibinong

BOGOR - Dua motor terlibat adu banteng di Jalan Lingkar Dalam Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam kejadian ini dua orang mengalami luka berat dan dilarikan ke rumah sakit.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan mengatakan kecelakaan terjadi sekira pukul 03.00 WIB pagi tadi. Awalnya, motor Honda Beat dengan nomor polisi F 5855 FIO yang dikendarai DI melaju dari arah Laga Tangkas menuju Pintu Utara.

"Sewaktu sedang bergerak pada saat bersamaan datang motor Honda Scoopy F 6658 FI," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Jumat (17/5/2024).