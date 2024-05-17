Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terungkap! Motif Bullying Siswi SMP di Bogor Diduga Gegara Cowok

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |14:19 WIB
Terungkap! Motif <i>Bullying</i> Siswi SMP di Bogor Diduga Gegara Cowok
Pihak sekolah jelaskan motif kasus bullying yang terjadi. (Foto: Refi Sandi)
BOGOR - Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP Al-Basyariah, Uus Syaharoh mengungkap motif bullying dan penganiayaan terhadap siswi berinisial K diduga karena permasalahan cowok atau percintaan.

Diketahui video bully dan penganiayaan di sebuah lapangan tanah merah Bulak Jagal, Bojonggede, Kabupaten Bogor, viral di media sosial.

"Betul (karena masalah cowok), ternyata seperti itu. Jadi semalam saya sudah dapat informasi dari sana sini tapi saya kan belum bisa pastikan, sebabnya apa. Ternyata, setelah kita kroscek dan tanya-tanya anak yang bersangkutan, ternyata itu masalah cowok," kata Uus saat ditemui di SMP Al-Basyariah, Jumat (17/5/2024).

Uus menambahkan kondisi korban K perihal fisik sehat, namun diperlukan penanganan psikis lebih lanjut. Ia menyebut korban juga dipanggil ke sekolahan.

"Alhamdulillah posisinya sekarang ada di sini, di sekolahan, mungkin kondisi masalah fisik juga sehat sih, kalo dilihat psikis mungkin perlu penanganan lebih lanjut," ujarnya.

