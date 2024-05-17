Viral Aksi Bully di Bojonggede, Camat: Alhamdulillah Semua Pihak Sudah Dipertemukan

BOGOR - Camat Bojonggede, Tenny Ramdhani meminta seluruh pihak termasuk orangtua dan sekolah menekan pengawasan sebagai upaya mencegah peristiwa bully atau perundungan dan penganiayaan tidak kembali terjadi.

Diketahui viral aksi bully dan penganiayaan terhadap korban siswi SMP Al-Basyariah berinisial K oleh terduga pelaku dari sejumlah sekolah salah satunya dari Wira Buana.

Adapun kejadian itu terjadi di lapangan tanah merah Bulak Jagal, Bojonggede, Kabupaten Bogor pada Kamis 16 Mei kemarin.

"Kami menekankan agar pengawasan terhadap anak terkait pembullyan ini lebih ditekankan lagi jangan sampai hal ini kembali terjadi," kata Tenny saat ditemui di SMP Al-Basyariah, Jumat (17/5/2024).

Tenny menyebut bahwa aksi bully tersebut baru pertama kali terjadi di wilayah Bojonggede.

"Sebetulnya ini kali pertama kejadian seperti ini kami melihat dari Kecamatan, Polsek Bojonggede, Koramil beserta Pemerintah Desa Rawa Panjang sudah mengingatkan kepada pihak sekolah ada dua dari Al-Basyariah dan Wira Buana," ujarnya.

Tenny mengatakan bahwa kasus bully sudah dilaporkan ke Polres Metro Depok dan akan segera diproses lebih lanjut.