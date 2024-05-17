Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hilang Kendali, Mobil Tabrak Pohon di Jalan Lingkar Stadion Pakansari

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |17:07 WIB
Hilang Kendali, Mobil Tabrak Pohon di Jalan Lingkar Stadion Pakansari
Mobil tabrak pohon di Bogor (Foto: Ist/Putra Ramadhani)
BOGOR - Sebuah mobil mengalami kecelakaan di Jalan Lingkar Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, hanya saja satu orang mengalami luka ringan.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan mengatakan kecelakaan itu terjadi sekira pukul 03.50 WIB. Awalnya,Honda Brio F 1897 FAI melaju dari arah Kandang Roda menuju Stadion Pakansari.

"Di TKP jalan menikung, mobil hilang kendali," kata Ferdhyan dalam keterangannya, Jumat (17/5/2024).

Mobil pun mengahantam trotoar dan pohon palm yang berada di median jalan. Sehingga, bagian depan mobil mengalami kerusakan cukup parah.

"Posisi kendaraan terahir nyangkut di trotoar tengah jalan," ujarnya.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Hanya saja, pengemudi mobil tersebut untuk sementara dilaporkan mengalami luka ringan.

"Info sementara luka ringan saja," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

      
