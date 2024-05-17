Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Demo di DPR, Mahasiswa Dorong-dorongan dengan Pamdal

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |18:25 WIB
Demo di DPR, Mahasiswa Dorong-dorongan dengan Pamdal
Mahasiswa demo di DPR (Foto: Achmad Al Fiqri)
JAKARTA - Sejumlah mahasiswa Universitas Trisakti menggelar aksi unjuk rasa di belakang Gerbang Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (17/5/2024) sore.

Sekitar ratusan mahasiswa Universitas Trisakti yang mengenakan almamater bewarna biru dongker itu pun sempat terlibat aksi dorong-dorongan dengan petugas pengamanan dalam (pamdal) lantaran hendak masuk ke dalam gedung.

Dari pantauan iNews Media Group, mereka mulai berunjuk rasa sekitar pukul 15.00 WIB. Setibanya, mereka mencoba masuk ke dalam Gedung DPR RI melalui pintu belakang.

Aksi terlibat dorong-dorongan tak terhindakan antara mahasiswa dengan petugas pamdal. Nampak, sejumlah petugas pamdal berupaya menahan mahasiswa yang hendak masuk ke dalam.

Namun, insiden itu berlangsung cepat. Petugas keamanan langsung menutup pagar. Sementara aparat kepolisian, langsung diterjunkan untuk mengamankan unjuk rasa tersebut.

