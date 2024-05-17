Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Anak Bunuh Ayah Kandung di Tangerang, Korban Tewas Dipukul Konblok

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |19:00 WIB
Anak Bunuh Ayah Kandung di Tangerang, Korban Tewas Dipukul Konblok
Ilustrasi. (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pria berinisial YA (35) diduga membunuh ayah kandugnya, MU (60) di Kampung Kedaung Rajeg, Desa Kedaung Barat, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis, 16 Mei 2024 kemarin. Diduga, pelaku merupakan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

"Korban ditemukan keluarga dengan kondisi tidak bernyawa," ujar Kasi Humas Polres Metro Tangerang, Kompol Aryono saat dikonfirmasi, Jumat (17/5/2024).

 BACA JUGA:

Dia mengungkapkan, korban ditemukan dalam kondisi luka-luka di bagian kepalanya dengan mengeluarkan banyak darah di kasur dengan di dekatnya terdapat batu konblok. Korban yang ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa itu diduga meninggal pasca dipukul oleh anaknya menggunakan batu konblok saat korban tengah tertidur pulas.

"Berdasarkan rekam medis rumah sakit jiwa Dr Soeharto didapatkan, pelaku tersebut sedang rawat jalan karena mengalami gangguan kejiwaan," tuturnya.

Dia menambahkan, pelaku YA tersebut sedang mengalami gangguan jiwa berdasarkan keterangan pihak keluarga dan rekam medisnya. Petugas Kepolisian Sektor (Polsek) Sepatan dipimpin Kapolsek AKP Sriyono yang mendapatkan laporan masyarakat langsung mendatangi lokasi tempat kejadian perkara (TKP) dan melakukan olah tempat kejadian.

"Untuk motifnya sedang kami dalami, pelaku saat ini sudah diamankan di Kantor Polres Metro Tangerang Kota untuk dilakukan pemeriksaan kejiwaan. Sementara untuk Jenazah korban dibawa ke rumah sakit umum Kabupaten Tangerang untuk dilakukan autopsi," katanya.

(Qur'anul Hidayat)

      
