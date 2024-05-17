7 Orang Diperiksa Terkait Bullying Siswi SMP di Bojonggede

DEPOK - Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Arya Perdana menjelaskan, pihaknya telah memeriksa tujuh orang terkait kasus perundungan (bullying) yang dialami korban siswi SMP Al-Basyariah berinisial K. Pelaku juga siswi SMP, yakni dari SMP Wira Buana.

Adapun motif pelaku ABH yakni kesal terkait permasalahan laki-laki atau percintaan. Bullying terjadi pada Kamis (16/5) dan viral di media sosial. Lokasi kejadian di sebuah lapangan tanah merah Bulak Jagal, Bojonggede, Kabupaten Bogor wilayah hukum Polres Metro Depok.

"Motifnya perasaan kesal oleh korban, tapi masih kita dalami ya. Pengakuan pelaku korban ini sering memfitnah setelah itu masalahnya tentang laki-laki semua masih kita dalami. Saat ini sudah ada kurang lebih 7 orang yang dimintai keterangan mulai dari korban sendiri saksi dan pelakunya," kata Arya di Mapolres Metro Depok, Jumat (17/5/2024).

Arya mengatakan pihaknya telah mengamankan dua pelaku anak berurusan dengan hukum (ABH) dalam kasus ini.

"Ya jadi kita telah menerima laporan dari pihak korban masalah perundungan awalnya kita ketahui dari media sosial ada perundungan dan divideokan oleh pelaku. Korban sudah lapor ke Polres dan sedang kita tangani kejadiannya itu kemarin Kamis (16/5) untuk pelakunya ada dua orang dan sudah kita amankan," ucapnya.

"Pelaku dari SMP Wira Buana dan kita sedang melakukan pemeriksaan. TKPnya dengan sekolah lokasinya berbeda," imbuhnya.