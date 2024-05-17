Geger! Pria Bunuh Diri Gorok Leher di Kosambi Tangerang

JAKARTA - Pria tanpa identitas melakukan aksi bunuh diri dengan menggorok lehernya sendiri di Perumahan Griya Dadap Kosambi, Tangerang.

Berdasarkan unggahan akun instagram @kabarjakarta24 dan @infojaksel.id, pria tersebut melakukan aksinya pada pukul 13.20 WIB, Jumat (17/5/2024).

"Baru saja terjadi aksi bundir dengan cara menggorok leher sendiri di Perumahan Griya Dadap Kosambi, Tangerang," tulis akun tersebut.

"Aksi tersebut dilakukan seorang pria yang belum diketahui Identitasnya. Kejadian sekitar pukul 13.20 hari ini," sambung akun tersebut.