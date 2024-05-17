Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Geger! Pria Bunuh Diri Gorok Leher di Kosambi Tangerang

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 17 Mei 2024 |22:06 WIB
Geger! Pria Bunuh Diri Gorok Leher di Kosambi Tangerang
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Pria tanpa identitas melakukan aksi bunuh diri dengan menggorok lehernya sendiri di Perumahan Griya Dadap Kosambi, Tangerang.

Berdasarkan unggahan akun instagram @kabarjakarta24 dan @infojaksel.id, pria tersebut melakukan aksinya pada pukul 13.20 WIB, Jumat (17/5/2024).

 BACA JUGA:

"Baru saja terjadi aksi bundir dengan cara menggorok leher sendiri di Perumahan Griya Dadap Kosambi, Tangerang," tulis akun tersebut.

"Aksi tersebut dilakukan seorang pria yang belum diketahui Identitasnya. Kejadian sekitar pukul 13.20 hari ini," sambung akun tersebut.

Halaman:
1 2
      
