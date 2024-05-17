Banjir Genangi Jalan Aria Putra Ciputat, Arus Lalu Lintas Macet Parah

JAKARTA - Hujan deras yang mengguyur wilayah Tangerang Selatan mengakibatkan sejumlah titik tergenang banjir, Jumat (17/5/2024). Salah satunya di Jalan Aria Putra, Ciputat.

Berdasarkan unggahan akun instagram @infotangerang.id dan @infociputatcom, terlihat genangan air cukup tinggi, dan membuat arus lalu lintas tersendat. Bahkan beberapa pengendara harus mendorong motornya karena terendam.

"Pantauan langsung malam ini di depan bakso titoti, Jalan Aria Putra yang menjadi langganan titik banjir," tulis akun instagram @infotangerang.id.

BACA JUGA: