HOME NEWS NASIONAL

Dapat Rekom Golkar, Khofifah dan Emil Siap Menangkan Pencalonan Pilgub Jatim 2024

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |00:04 WIB
Dapat Rekom Golkar, Khofifah dan Emil Siap Menangkan Pencalonan Pilgub Jatim 2024
Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak resmi dapat rekomendasi DPP Golkar maju Pilgub Jatim 2024. (Foto: MPI/Felldy)
A
A
A

JAKARTA - Khofifah Indar Parawansa bersama Emil Dardak menyatakan siap bekerja keras dalam menjalankan tugas pemenangan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2024.

Hal ini diungkapkan setelah keduanya mendapatkan surat rekomendasi maju Pilgub Jatim dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.

Menurut dia, rekomendasi ini merupakan kepercayaan sekaligus mandat yang sangat berharga baginya untuk bisa melaksanakan proses pencalonan ini sebaik mungkin.

 BACA JUGA:

"Sehingga kami, saya dan Mas Emil insya Allah akan menjalankan tugas dalam proses pemenangan, mudah-mudahan mohon doa semua," kata Khofifah di kediaman Airlangga, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Jumat (17/5/2024).

Khofifah menyatakan bahwa dirinya bersama Emil Dardak sudah dalam posisi siap dalam pertarungan politik di November 2024. Kepada sejumlah elite Partai Golkar, Khofifah berjanji akan bekerja keras untuk memenangkan pertarungan.

