Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terobos Lampu Merah, Dua Motor Kecelakaan di Jalan Raya Pajajaran Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |15:14 WIB
Terobos Lampu Merah, Dua Motor Kecelakaan di Jalan Raya Pajajaran Bogor
Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

BOGOR - Dua motor terlibat kecelakaan di Jalan Pajajaran, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Dua orang dilaporkan terluka dalam kecelakaan ini.

Kasubnit Gakkum Satlantas Polresta Bogor Kota Ipda Subandi mengatakan kecelakaan itu terjadi pagi tadi. Diduga, kecelakaan karena salah satu pemotor menerobos lampu merah atau traffic light.

BACA JUGA:

Pelajar SMA Pandeglang Tewas Kecelakaan di Lebak, Motornya Hancur 

"Diduga pengendara Honda Supra Fit A 2508 YZ dari arah Marwan menuju arah Tugu Kujang tidak hati-hati dan antisipasi serta menerobos lampu merah," kata Subandi dalam keterangannya, Sabtu (18/5/2024).

Pada saat bersamaan, datang pemotor lain yang menggunakan Honda Beat F 2920 FDD dari arah RRI menuju Jalan Lodaya. Sehingga, kecelakaan antara kedua motor tersebut tidak dapat terhindarkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150826/kecelakaan-QHSg_large.jpg
Rem Mendadak, 4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement