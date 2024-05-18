Terobos Lampu Merah, Dua Motor Kecelakaan di Jalan Raya Pajajaran Bogor

BOGOR - Dua motor terlibat kecelakaan di Jalan Pajajaran, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Dua orang dilaporkan terluka dalam kecelakaan ini.

Kasubnit Gakkum Satlantas Polresta Bogor Kota Ipda Subandi mengatakan kecelakaan itu terjadi pagi tadi. Diduga, kecelakaan karena salah satu pemotor menerobos lampu merah atau traffic light.

"Diduga pengendara Honda Supra Fit A 2508 YZ dari arah Marwan menuju arah Tugu Kujang tidak hati-hati dan antisipasi serta menerobos lampu merah," kata Subandi dalam keterangannya, Sabtu (18/5/2024).

Pada saat bersamaan, datang pemotor lain yang menggunakan Honda Beat F 2920 FDD dari arah RRI menuju Jalan Lodaya. Sehingga, kecelakaan antara kedua motor tersebut tidak dapat terhindarkan.