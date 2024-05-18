41 Kantong Parkir Disiapkan saat Pencanangan HUT ke-497 Kota Jakarta, Ini Lokasinya!

Acara Pencanangan HUT DKI Jakarta dilaksanakan di area CFD. (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, menyiapkan setidaknya 41 kantong parkir saat menyelenggarakan Pencanangan Hari Ulang Tahun ke-497 Kota Jakarta pada Minggu (19/5/2024) pukul 06.00-10.00 WIB di Bundaran HI, Jakarta Pusat.

Acara tersebut dibarengi dengan Car Free Day (CFD) yang biasa dilakukan saat hari Minggu, sepanjang Jalan MH Thamrin dan Jalan Jenderal Sudirman.

Pemprov DKI telah mempersiapkan sejumlah rangkaian acara untuk menghibur masyarakat dalam acara Pencanangan Hari Ulang Tahun ke-497 Kota Jakarta itu salah satunya adalah atraksi budaya yang akan dilakukan di Bundaran HI, Minggu (19/5/2024) besok.

"Kegiatan senam kicir-kicir di sekeliling Bundaran Hotel Indonesia (HI) dan sejumlah atraksi budaya seperti Gondel atau gotong ondel-ondel, pertunjukan Tarian Betawi, dan penampilan menarik lainnya," kata Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Afan Adriansyah Idris saat dihubungi, Sabtu (18/5/2024).

Berikut ini adalah daftar kantong parkir yang disediakan untuk bisa menghabiskan waktu akhir pekan di acara yang diselenggarakan di Bundaran HI itu.

1. Pelataran Parkir IRTI Monas JI. Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat

2. TPE SabangJI. K.H Agus Salim Jakarta Pusat

3. Kantor Pertamina Pusat JI. Medan Merdeka Timur No. 1A RT 2 RW 1

4. Komplek Wisma Nusantara & Hotel NikkoJl. MH Tahmrin No. 59

5. Wisma Mandiri JI. MH. Thamrin, No. 5 Jakarta Pusat

6. Hotel Sari Pan Pasific JI. MH. Thamrin No. 6, Menteng, Jakarta - Pusat .

7. Djakarta Teater / Sky Line BuildingJl. MH. Thamrin, No. 9 Jakarta Pusat

8. Gd. Sarinah Thamrin JI. MH. Thamrin No.1 RT.08 RW.04 Kec. Gondangdia Kec. Menteng

9. Gedung Menara Thamrin JI. MH. Thamrin, Kav 3 Jakarta Pusat

10. Gedung JayaJl. MH. Thamrin, No. 12 Jakarta Pusat

11. Four Points / Menara Topas JI. MH. Thamrin, Kav. 9 Jakarta Pusat

12. Plaza Sinar Mas Land JI. MH. Thamrin, No. 51 Jakarta Pusat

13. Gedung Plaza Permata JI. MH. Thamrin, No. 57 Jakarta Pusat

14. Gedung Wisma Kosgoro JI. Muhammad Husni Thamrin No. 53, Menteng

15. Pullman Hotel JI. H. Agus Salim, Jakpus

16. Hotel Grand Indonesia JI. MH. Thamrin, No. 1. Kebon Melati Tn. Abang

17. Plaza Indonesia JI. MH. Thamrin Kav. 28-30 Kel. Gondangdia, Kec. Menteng

18. Gedung Parkir Taman MentengJI. HOS Cokroaminoto, Jakarta Pusat

19. Mandarin Oriental Hotel Jl. MH. Thamrin, Menteng 20. Gedung The City Tower JI. MH. Thamrin No. 81

21. Gedung Wisma 46 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 & Wisma 46 OutDoor Parking Jl. Jendral

22. Sudirman Kav. 1 Tanah Abang & Gedung BNI 46 Jl. Jend Sudirman Kav Νο. 1

23. Gedung Arthaloka Indonesia Jl. Jend. Sudirman Kav.2

24. Menara Taspen Jl. Jend Sudirman Kav.2 25. Wisma Keiai JL. Jend. Sudirman Kav.3

26. Gedung Prince Center Building Lt. XV Ruangan 1501jl. Jendral Sudirman Kav. 3-4 Kel. Karet Tengsin

27. Menara Astra Jl. Jend. Sudirman Kav.5-6 Karet Tengsin, Tanah