865 Personel Gabungan Amankan Konser NCT Dream di GBK

JAKARTA - Polisi mengerahkan 865 personel untuk mengamankan konser NCT Dream di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Sabtu (18/5/2024).

“Hari ini kami kerahkan ratusan personel gabungan untuk mengamankan acara konser Kpop yang digelar di GBK Jakarta. Personel gabungan itu terdiri dari TNI, Polri dan Pemprov DKI Jakarta,” Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro saat dikonfirmasi, Sabtu (18/5/2024).

Susatyo melanjutkan, personel gabungan itu akan disebar disejumlah titik di Kawasan GBK Jakarta mulai dari pintu masuk GBK hingga tempat konser Kpop. Susatyo mengatakan hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi adanya hal yang tidak diinginkan.

“Kami sudah antisipasi untuk melakukan pengaman dan mencegah tindak kejahatan saat konser berlangsung. Rekayasa lalu lintas dilihat kondisi dari lapangan dan bersifat situasional,” ujar Susatyo.

Jika penonton membeludak, kata Susatyo, pihaknya akan melakukan rekayasa arus lalu lintas di sekitar Kawasan GBK. Selain itu, Susatyo mengimbau bagi para penonton untuk tetap berhati-hati dan waspada dari segala tindak kejahatan.