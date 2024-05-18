Maling Motor di Bekasi Letuskan Senpi Setelah Aksinya Kepergok, Begini Nasibnya

BEKASI - Aksi maling bersenpi terjadi di kawasan perempatan Rawa Kacang, Pondok Gede, Kota Bekasi pada Sabtu (18/5/2024). Pelaku sempat mengacungkan benda diduga senpi saat aksinya kepergok.

Dalam tayangan video yang beredar, pelaku terekam menggunakan jaket berwarna hitam. Pelaku menutupi wajahnya dengan mengenakan masker.

Pelaku terlihat dikerubungi massa di sekelilingnya. Ia pun sempat mengacungkan senjata api untuk mengancam massa yang mendekat.

Kapolsek Pondok Gede, Kompol Dwi Haribowo menyebut pelaku telah ditangkap dan diserahkan ke Mapolsek Pondok Gede. Pelaku itu teridentifikasi berinisial S dan ternyata melakukan aksinya bersama rekannya.

"Iya tepergok saat mau beraksi. Ada satu pelaku yang kabur," kata Dwi saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (18/5/2024).

Kanit Reskrim Pondok Gede, Iptu Hariyadi mengungkap hal senada. Ia menyebut pelaku yang tertangkap oleh massa sempat mendapat perlawanan.

"Ya kan sempat ada lempar-lemparan itu dari massa. Tertangkap kemudian dibawa ke Polsek," kata Hariyadi.