Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Maling Motor di Bekasi Letuskan Senpi Setelah Aksinya Kepergok, Begini Nasibnya

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |16:24 WIB
Maling Motor di Bekasi Letuskan Senpi Setelah Aksinya Kepergok, Begini Nasibnya
Maling motor letuskan senpi. (Foto: IG @info_pondokgede)
A
A
A

BEKASI - Aksi maling bersenpi terjadi di kawasan perempatan Rawa Kacang, Pondok Gede, Kota Bekasi pada Sabtu (18/5/2024). Pelaku sempat mengacungkan benda diduga senpi saat aksinya kepergok.

Dalam tayangan video yang beredar, pelaku terekam menggunakan jaket berwarna hitam. Pelaku menutupi wajahnya dengan mengenakan masker.

Pelaku terlihat dikerubungi massa di sekelilingnya. Ia pun sempat mengacungkan senjata api untuk mengancam massa yang mendekat.

Kapolsek Pondok Gede, Kompol Dwi Haribowo menyebut pelaku telah ditangkap dan diserahkan ke Mapolsek Pondok Gede. Pelaku itu teridentifikasi berinisial S dan ternyata melakukan aksinya bersama rekannya.

"Iya tepergok saat mau beraksi. Ada satu pelaku yang kabur," kata Dwi saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (18/5/2024).

Kanit Reskrim Pondok Gede, Iptu Hariyadi mengungkap hal senada. Ia menyebut pelaku yang tertangkap oleh massa sempat mendapat perlawanan.

"Ya kan sempat ada lempar-lemparan itu dari massa. Tertangkap kemudian dibawa ke Polsek," kata Hariyadi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185187/penodongan-wBrE_large.jpg
Penjual Seblak Lagi Ngopi di Jaksel Ditodong Parang, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185168/pencurian-1rxm_large.jpg
10 Kali Beraksi, Komplotan Pencuri Modus Debt Collector Diciduk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909/pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182389/pencurian-Qf5s_large.jpg
Polisi Tangkap Komplotan Pencuri Fasilitas Hotel yang Beraksi di Jakarta Pusat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179491/museum-vheu_large.jpg
2 Tersangka Pencurian Perhiasan Rp1,6 Triliun di Museum Louvre Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179458/maling_motor-S45O_large.jpg
Diamuk Massa, Maling Motor Bersenpi di Tambora Kritis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement