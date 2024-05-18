Viral Jambret Gagal Kabur Gegara Terjebak Macet, Langsung Diciduk Warga

JAKARTA - Seorang jambret berinisial HS (33) viral di media sosial lantaran tertangkap warga saat hendak kabur usai melancarkan aksi jambretnya di kawasan Cipete, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dia berhasil diciduk warga karena terjebak kemacetan.

Viralnya aksi jambret itu salah satunya diunggah akun Instagram @jakarta.terkini, yang mana terdapat video saat pelaku hendak digelandang ke kantor polisi menggunakan mobil Satpol PP.

Pelaku disebutkan berhasil diciduk warga karena terjebak macet usai melancarkan aksinya itu pada Jumat, 17 Mei 2024 kemarin malam sekira pukul 19.30 WIB.

Kapolsek Kebayoran Baru, AKBP Aritonang mengatakan, peristiwa itu berawal saat korban, SA tengah bermain handphone di pinggiran Jalan Villa Sawo, Cipete, Kebayoran Baru. Mendadak, pelaku yang mengendari sepeda motor sendirian itu langsung merampas handphone korban dan melarikan diri.

"Korban berteriak jambret hingga didengar oleh warga yang berada di lokasi kejadian, lalu korban bersama dengan warga melakukan pengejaran terhadap pelaku hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap oleh korban dan warga sekitar," ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu (18/5/2024).

Menurutnya, peristiwa terjadi saat jam sibuk arus lalu lintas sehingga jambret tersebut memang bisa jadi diciduk warga karena terjebak kemacetan. Kepada polisi, pelaku mengaku baru kali ini melakukan aksi jambretnya tersebut.

"Mungkin itu bisa juga (berhasil ditangkap warga karena terjebak macet), karena ramai suasanaya jam segitu ya. Dia (pelaku) mengaku menyesal dan bilang saya kepepet pak karena ekonomi, khilaf," tuturnya.