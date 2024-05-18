Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Jambret Gagal Kabur Gegara Terjebak Macet, Langsung Diciduk Warga

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |18:06 WIB
Viral Jambret Gagal Kabur Gegara Terjebak Macet, Langsung Diciduk Warga
Jambret ditangkap warga. (Foto: Ist/IG Jakarta Terkini)
A
A
A

JAKARTA - Seorang jambret berinisial HS (33) viral di media sosial lantaran tertangkap warga saat hendak kabur usai melancarkan aksi jambretnya di kawasan Cipete, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dia berhasil diciduk warga karena terjebak kemacetan.

Viralnya aksi jambret itu salah satunya diunggah akun Instagram @jakarta.terkini, yang mana terdapat video saat pelaku hendak digelandang ke kantor polisi menggunakan mobil Satpol PP.

 BACA JUGA:

Pelaku disebutkan berhasil diciduk warga karena terjebak macet usai melancarkan aksinya itu pada Jumat, 17 Mei 2024 kemarin malam sekira pukul 19.30 WIB.

Kapolsek Kebayoran Baru, AKBP Aritonang mengatakan, peristiwa itu berawal saat korban, SA tengah bermain handphone di pinggiran Jalan Villa Sawo, Cipete, Kebayoran Baru. Mendadak, pelaku yang mengendari sepeda motor sendirian itu langsung merampas handphone korban dan melarikan diri.

"Korban berteriak jambret hingga didengar oleh warga yang berada di lokasi kejadian, lalu korban bersama dengan warga melakukan pengejaran terhadap pelaku hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap oleh korban dan warga sekitar," ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu (18/5/2024).

 BACA JUGA:

Menurutnya, peristiwa terjadi saat jam sibuk arus lalu lintas sehingga jambret tersebut memang bisa jadi diciduk warga karena terjebak kemacetan. Kepada polisi, pelaku mengaku baru kali ini melakukan aksi jambretnya tersebut.

"Mungkin itu bisa juga (berhasil ditangkap warga karena terjebak macet), karena ramai suasanaya jam segitu ya. Dia (pelaku) mengaku menyesal dan bilang saya kepepet pak karena ekonomi, khilaf," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/338/3184957/jambret-k0Sx_large.jpg
2 Jambret Todong Pasutri Pakai Pistol di Jakbar Sudah 28 Kali Beraksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/338/3179457/pencurian-CB0F_large.jpg
Rampas Ponsel Wanita, Pria Bertato Bonyok Dihajar Warga di Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/340/3147755/jambret-Wsw0_large.jpg
Apes, Jambret Dihajar Massa hingga Tewas di Pariaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/338/3138354/polisi_buru_penjambret_sadis_ibu_desainer_didiet_maulana-zsa0_large.jpg
Polisi Buru Penjambret Sadis Ibu Desainer Didiet Maulana 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/338/3114424/mayat-x4b7_large.jpg
Kronologi Emak-Emak di Tangsel Dijambret Jatuh dari Motor hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/338/3047783/penjambretan-dQKn_large.jpg
Periksa 4 Saksi, Polisi Buru Penjambret yang Seret Korbannya di Bogor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement