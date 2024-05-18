Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Konser NCT Dream, Polisi Tutup Jalan di Sekitar SUGBK

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |18:10 WIB
Konser NCT Dream, Polisi Tutup Jalan di Sekitar SUGBK
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Sebanyak 865 personel gabungan TNI-Polri dikerahkan untuk mengamankan jalannya konser dua group boyband asal Korea, NCTD Dream dan Kyuhyun di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Polisi sejauh ini telah menutup arus lalu lintas di jalanan sekitar SUGBK.

"Hari ini kami kerahkan 865 personel gabungan untuk mengamankan acara konser Kpop yang digelar di GBK Jakarta. Personel gabungan itu terdiri dari TNI, Polri, dan Pemprov DKI Jakarta," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro saat dikonfirmasi, Sabtu (18/5/2024).

Menurutnya, personel gabungan itu akan disebar di sejumlah titik kawasan SUGBK Jakarta, mulai dari pintu masuk GBK hingga tempat konser Kpop. Semua itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya hal yang tidak diinginkan.

"Kami sudah antisipasi untuk melakukan pengaman dan mencegah tindak kejahatan saat konser berlangsung. Rekayasa lalu lintas dilihat kondisi dari lapangan dan bersifat situasional," tuturnya.

Adapun soal rekayasa arus lalu lintas, kata dia, dilakukan secara situasional melihat perkembangan di lapangan. Polisi mengimbau, para penonton untuk tetap berhati-hati dan waspada dari segala potensi tindak kejahatan.

"Kami imbau agar tetap berhati-hati membawa barang berharga seperti HP, dompet ataupun perhiasan agar tidak dicopet. Para penonton juga tetap waspada dengan adanya tiket palsu dan jangan sampai terkena bujuk sama oknum-oknum," paparnya.

Dia juga meminta jajarannya untuk melakukan pengamanan secara humanis dan personelnya pun tak dibekali senjata api maupun sangkur. "Semua perintah dan kendali dari saya sebagai Kapam Obyek. Tidak ada gerakan dan tindakan tambahan yang bersifat pribadi," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/338/3180845/pengamanan-OK59_large.jpg
1.500 Aparat Gabungan Dikerahkan Amankan Konser Blackpink di GBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/33/3068003/almost_monday-J837_large.jpg
Almost Monday akan Tampil Perdana di Jakarta dalam Konser The DIVE Tour
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/205/3057088/avip_priatna-R0EK_large.jpg
Avip Priatna Ajak Penonton Nyanyi Bareng di Konser Melodi Milenium
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/338/3026937/polisi-tahan-ketua-panitia-konser-ricuh-di-pasar-kemis-tangerang-jFuWetxiwA.jpg
Polisi Tahan Ketua Panitia Konser Ricuh di Pasar Kemis Tangerang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/338/3025237/konser-di-pasar-kemis-ricuh-kerugian-capai-rp800-juta-RHruzRwsqZ.jpg
Konser di Pasar Kemis Ricuh, Kerugian Capai Rp800 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/338/3025188/konser-di-pasar-kemis-tangerang-rusuh-ke-mana-panitianya-Drv9AFOZ5Z.jpg
Konser di Pasar Kemis Tangerang Rusuh, ke Mana Panitianya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement