Bocah SD Tenggelam di Aliran Kalimalang Usai Terpeleset saat Bermain

BEKASI - Bocah yang duduk di sekolah dasar (SD) tenggelam di aliran Kalimalang, di daerah Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Bocah itu diduga terpeleset saat bermain bersama dua anak teman sepantarannya.

Koordinator Unit Siaga SAR Bekasi, Rizky Dwianto mengatakan bocah berinisial MF itu masih berusia 10 tahun. Adapun peristiwa itu terjadi pada Sabtu (18/5/2024) siang.

"Korban bersama dua temannya sedang bermain di pinggir kali. Korban tenggelam karena kehilangan keseimbangan saat melempar batu," ucap Rizky kepada wartawan, Sabtu (18/5/2024).

Tim SAR dan BPBD pun dikerahkan untuk melakukan upaya pencarian dan penyelematan terhadap anak itu. Upaya pencarian mengerahkan perahu karet, menggunakan Aqua Eye dan pengamatan visual dengan menyisir aliran Kalimalang.

"Radius pencarian hingga satu kilometer dari titik dilaporkan tenggelamnya korban," kata dia.

Adapun hingga sore hari ini, tim gabungan pencarian ini belum membuahkan hasil. Rizky menyebut upaya pencarian bakal dilakukan kembali pada esok hari.

"Hingga saat ini belum ditemukan, kemungkinan pagi besok pagi kami akan lanjutkan penyisiran di aliran sungai," tutupnya.

(Angkasa Yudhistira)