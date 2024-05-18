Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Rumah di Cipete Utara Jaksel, 60 Personel Damkar Dikerahkan

Widya Michella , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |23:14 WIB
Kebakaran Rumah di Cipete Utara Jaksel, 60 Personel Damkar Dikerahkan
Ilustrasi kebakaran (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda rumah di Jalan Pangeran Antasasi, Gang Koba No 2, RT 3 RW 6, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (18/5/2024). Operasi pemadam kebakaran dilakukan sekitar pukul 18.33 WIB.

"Bangunan rumah tinggal di Jalan Pangeran Antasasi, Gang Koba No. 2, RT.3/RW.6, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran, Jakarta Selatan dilahap si jago merah,"kata dikutip dalam akun instagramnya @humasjakfire, Sabtu (18/5/2024).

Sebanyak 20 unit pemadam kebakaran (damkar) dan 60 personil dikerahkan untuk memadamkan api. Pukul 18.45 WIB api berhasil dilokalisasi perambatannya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186292/kebakaran-0Mf5_large.jpg
Kebakaran di Hong Kong, 4 WNI Jadi Korban dan 2 di Antaranya Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185217/kebakaran-jN9s_large.jpg
Kebakaran Landa Sebuah Rumah di Koja karena Bocah 9 Tahun Memasak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183973/kebakaran-hmni_large.jpg
Kebakaran Rumah di Benhil Jakpus, 100 Personel Damkar Berjibaku Padamkan Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183957/kebakaran-k4ja_large.jpg
14 Orang Luka Bakar Akibat Kebakaran Hebat di Jatipulo Jakbar, Berikut Identitasnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183949/kebakaran-liy2_large.jpg
Kebakaran Hebat, 50 Rumah Ludes Dilahap Api di Jatipulo Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183920/kebakaran-CvqI_large.jpg
Kebakaran Melahap Rumah di Jatipulo Jakbar, Belasan Mobil Damkar Diterjunkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement