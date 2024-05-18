Kebakaran Rumah di Cipete Utara Jaksel, 60 Personel Damkar Dikerahkan

JAKARTA - Kebakaran melanda rumah di Jalan Pangeran Antasasi, Gang Koba No 2, RT 3 RW 6, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (18/5/2024). Operasi pemadam kebakaran dilakukan sekitar pukul 18.33 WIB.

"Bangunan rumah tinggal di Jalan Pangeran Antasasi, Gang Koba No. 2, RT.3/RW.6, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran, Jakarta Selatan dilahap si jago merah,"kata dikutip dalam akun instagramnya @humasjakfire, Sabtu (18/5/2024).

Sebanyak 20 unit pemadam kebakaran (damkar) dan 60 personil dikerahkan untuk memadamkan api. Pukul 18.45 WIB api berhasil dilokalisasi perambatannya.

