2 Motor Tabrakan Adu Banteng di Jonggol Bogor, 1 Orang Luka Parah

BOGOR - Dua sepeda motor terlibat tabrakan ala adu banteng di Jalan Raya Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (18/5/2024) sekitar pukul 16.10 WIB. Dua orang terluka dalam kejadian ini.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Ferdhyan mengatakan bahwa awalnya pengendara motor Jupiter MX F 6519 NH bergerak dari arah Jonggol menuju Sukamakmur.

"Di TKP bergerak ke kanan mendahului motor tidak diketahui (melanjutkan perjalanan)," kata Ferdhyan dalam keterangannya.

