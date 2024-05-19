Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panglima TNI Sambut Kedatangan Jokowi Pimpin KTT World Water Forum di Bali

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |20:49 WIB
Panglima TNI Sambut Kedatangan Jokowi Pimpin KTT World Water Forum di Bali
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (Foto: Puspen)
A
A
A

 

BALI - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) beserta rombongan yang tiba dengan menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia-1, bertempat di Base Ops Lanud I Gusti Ngurah Rai Bali, Minggu (19/05/2024)

Kedatangan Presiden RI dalam rangka memimpin jalannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum 2024 yang dihadiri oleh Kepala Negara/Perdana Menteri untuk membahas dengan serius isu krisis air dunia, bertempat di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC).

Setibanya di Base Ops Lanud, Presiden RI beserta rombongan langsung menuju acara Welcoming Gala Dinner di Garuda Wisnu Kencana (GWK) dengan pengawalan ketat dari Pasukan Pengamanan Presiden.

Untuk diketahui, Welcoming Gala Dinner dihadiri oleh 2.500 orang, terdiri dari 500 orang VVIP dan VIP di GWK Cultural Park, serta 2.000 undangan lainnya di GWK Lotus Pond.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184652/jokowi-KC71_large.jpg
Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184651/roy_suryo-Xm48_large.jpg
Ijazah Jokowi Harus Dipamerkan ke Roy Suryo Cs saat Sidang untuk Pembuktian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184649/viral-BdzE_large.jpg
Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184644/jokowi-iyBV_large.jpg
Heboh Salinan Ijazah Jokowi Dimusnahkan Setelah Setahun, Ini Klarifikasi KPU Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184631/roy_suryo-dFWT_large.jpg
Heboh Kasus Ijazah Palsu, dr Tifa Sarankan Jokowi Jalani Perawatan ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180930/jokowi-u57m_large.jpg
Momen Jokowi Melayat Raja Paku Buwono XIII di Keraton Solo Malam Hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement