Panglima TNI Sambut Kedatangan Jokowi Pimpin KTT World Water Forum di Bali

BALI - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) beserta rombongan yang tiba dengan menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia-1, bertempat di Base Ops Lanud I Gusti Ngurah Rai Bali, Minggu (19/05/2024)

Kedatangan Presiden RI dalam rangka memimpin jalannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum 2024 yang dihadiri oleh Kepala Negara/Perdana Menteri untuk membahas dengan serius isu krisis air dunia, bertempat di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC).

Setibanya di Base Ops Lanud, Presiden RI beserta rombongan langsung menuju acara Welcoming Gala Dinner di Garuda Wisnu Kencana (GWK) dengan pengawalan ketat dari Pasukan Pengamanan Presiden.

Untuk diketahui, Welcoming Gala Dinner dihadiri oleh 2.500 orang, terdiri dari 500 orang VVIP dan VIP di GWK Cultural Park, serta 2.000 undangan lainnya di GWK Lotus Pond.

(Fakhrizal Fakhri )