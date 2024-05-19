Momen Jokowi dan Delegasi KTT World Water Forum Nikmati Kembang Api

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama sejumlah delegasi KTT World Water Forum ke-10 menikmati sederet hiburan yang disuguhkan di tengah-tengah momen gala dinner yang digelar Minggu (19/5/2024) malam.

Tak hanya lagu-lagu hingga tarian yang disajikan, Kepala Negara bersama delegasi juga menikmati keindahan kembang api yang turut dipamerkan. Momen ini terjadi saat puncak dilaksanakannya gala dinner yang digelar di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK), Kabupaten Badung, Bali.

Presiden Jokowi yang duduk bersebelahan dengan President of the World Water Council, Loic Fauchon, terlihat sangat menikmati kembang api yang turut memeriahkan acara gala dinner tersebut.

Bahkan, adapula delegasi KTT World Water Forum ke-10 yang turut mengabadikan kembang api itu dengan kamera pribadinya. Suguhan lagu yang mengiringi penampilan kembang api pun turut menambah semarak acara tersebut.

Usai menikmati penampilan kembang api, Presiden Jokowi dan para delegasi juga terlihat memberikan lambaian tangan kepada para pengisi acara yang berada di depan panggung.

(Awaludin)