Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Jokowi dan Delegasi KTT World Water Forum Nikmati Kembang Api

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |20:52 WIB
Momen Jokowi dan Delegasi KTT World Water Forum Nikmati Kembang Api
Presiden Joko Widodo (foto: dok tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama sejumlah delegasi KTT World Water Forum ke-10 menikmati sederet hiburan yang disuguhkan di tengah-tengah momen gala dinner yang digelar Minggu (19/5/2024) malam.

Tak hanya lagu-lagu hingga tarian yang disajikan, Kepala Negara bersama delegasi juga menikmati keindahan kembang api yang turut dipamerkan. Momen ini terjadi saat puncak dilaksanakannya gala dinner yang digelar di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK), Kabupaten Badung, Bali.

Presiden Jokowi yang duduk bersebelahan dengan President of the World Water Council, Loic Fauchon, terlihat sangat menikmati kembang api yang turut memeriahkan acara gala dinner tersebut.

Bahkan, adapula delegasi KTT World Water Forum ke-10 yang turut mengabadikan kembang api itu dengan kamera pribadinya. Suguhan lagu yang mengiringi penampilan kembang api pun turut menambah semarak acara tersebut.

Usai menikmati penampilan kembang api, Presiden Jokowi dan para delegasi juga terlihat memberikan lambaian tangan kepada para pengisi acara yang berada di depan panggung.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186517//jokowi-p0G9_large.jpg
Polda Metro Segera Gelar Perkara Khusus soal Tudingan Ijazah Palsu Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186499//jokowi-NLE7_large.jpg
Jokowi: Saya Tak Pernah Resmikan Bandara IMIP Morowali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186396//roy_suryo-Kg4y_large.jpg
Roy Suryo Minta Jokowi Tiru Arsul Sani dan Barack Obama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3185939//pakar_hukum_tata_negara_denny_indrayana-iS7u_large.jpg
Polemik Ijazah Berlarut-larut, Denny Indrayana: Kunci Ada di Tangan Jokowi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/622/3185319//wapres_gibran-AWqZ_large.jpg
4 Fakta Jokowi dan Gibran Kompak Pamer QRIS di Forum Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/320/3185019//jokowi-1375_large.JPG
Hadir di Bloomberg New Economy Forum, Jokowi Sebut AI Tak Buat Lapangan Kerja Hilang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement