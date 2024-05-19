Polisi Ungkap Kondisi Jenazah Pesawat Jatuh di BSD, Korban Tewas karena Benturan

JAKARTA - RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur telah menerima tiga jenazah pesawat jatuh di BSD, Tanggerang Selatan, Minggu (19/5/2024). Kepala Rumah Sakit (Karumkit) RS Polri Brigjen Pol Hariyanto menyebut kalau kondisi jenazah tidak mengalami luka bakar.

Namun kata dia, kondisinya cukup memprihatinkan karena korban mengalami benturan yang cukup keras.

"Luka bakar enggak ada, tapi hanya luka benturan yang sangat keras bisa dibayangkan jatuh dengan terbentur," kata Hariyanto di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur , Minggu (19/5/2024).

Sejauh ini, proses identifikasi terhadap tiga korban masih terus dilakukan. Untuk proses otopsi RS Polri masih menunggu persetujuan pihak keluarga.

"Sudah dimulai (proses identifikasi) jadi untuk pemeriksaan luar saja. Sambil menunggu persetujuan keluarga apakah akan dilakukan autopsi atau pemeriksaan dalam, itu koordinasi dari pada penyidik kepada keluarga ini yang kami tunggu," katanya.