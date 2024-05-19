Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pertemuan dengan Presiden Majelis Umum PBB, Menteri Basuki Bahas Penetapan Hari Danau Sedunia

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |21:24 WIB
Pertemuan dengan Presiden Majelis Umum PBB, Menteri Basuki Bahas Penetapan Hari Danau Sedunia
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Majelis Umum PBB Dennis Francis di Bali, Minggu (19/5/2024). (Foto: dok Kementerian PUPR)
BALI - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dennis Francis di Nusa Dua, Bali pada Minggu (19/5/2024).

Menteri Basuki mengatakan terdapat tiga tujuan utama dalam World Water Forum ke-10 yaitu penetapan Hari Danau Sedunia (World Lake Day), pembentukan Center of Excellence on Water and Climate Resilience, dan mengarusutamakan isu pengelolaan air untuk negara-negara berkembang di pulau-pulau kecil.

"Kami berharap Anda mendukung proposal kami untuk penetapan Hari Danau Sedunia dalam resolusi Majelis Umum PBB untuk menyoroti peran danau alami dan buatan sebagai sumber daya air yang signifikan," kata Menteri Basuki.

Sebagai tuan rumah World Water Forum ke-10, Indonesia akan menginisiasi Deklarasi Tingkat Menteri untuk disahkan. Dalam deklarasi ini akan memuat kesepakatan internasional terkait penetapan Hari Danau Sedunia.

"Selanjutnya, kami berharap untuk mengintegrasikan Deklarasi Menteri World Water Forum ke-10 ke dalam resolusi PBB untuk tindakan yang lebih sah dan mendalam yang sejalan dengan tujuan kerja sama internasional tentang isu air," katanya.

