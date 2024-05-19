Tingkatkan Ketahanan Iklim, Kementerian PUPR Dukung Kerja Sama Meteorologi WMO dan BMKG

BALI - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono bersama dengan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati melakukan Pertemuan Bilateral dengan Sekretaris Jenderal World Meteorological Organization (WMO) PBB Celeste Saulo. Pertemuan dilakukan di Sofitel Nusa Dua, Bali, Minggu (19/05/2024).

Menteri Basuki berterima kasih kepada WMO dan BMKG atas dukungannya dalam bidang meteorologi. Terlebih, kondisi cuaca juga berdampak pada bidang konstruksi dan pengoperasian infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) di Indonesia.

“Terima kasih kepada WMO dan BMKG yang telah menjadi partner strategis kami dalam bekerja. Di bidang SDA, kami bergantung pada hasil kerja mitra meteorologi. Terutama pada pengoperasian reservoir, penjadwalan sistem saluran irigasi serta aktivitas lain dalam pengelolaan air,” katanya.

Menteri Basuki juga berterima kasih kepada BMKG atas implementasi teknologi modifikasi cuaca. Menurutnya, teknologi tersebut memberikan dampak yang signifikan pengelolaan air. Teknologi tersebut juga memberikan manfaat pada kegiatan kenegaraan, seperti G20 dan juga World Water Forum ke-10.

“Saat ini BMKG memimpin seluruh aktivitas meteorologi dan iklim di Indonesia. BMKG sangat ahli dalam pengaturan curah hujan yang berdampak pada peningkatan panen, hingga pengendalian banjir. Sehingga, melalui kerja sama dalam peningkatan early warning systems, Kementerian PUPR berharap WMO dan BMKG akan memperkuat kinerja meteorologi Indonesia,” ucapnya.