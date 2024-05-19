Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Puing-Puing Pesawat Jatuh di BSD Dievakuasi ke Lapangan Terbang Pondok Cabe

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |21:32 WIB
Puing-Puing Pesawat Jatuh di BSD Dievakuasi ke Lapangan Terbang Pondok Cabe
A
A
A

TANGERANG SELATAN - Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono menyebutkan puing-puin pesawat dengan nomor PK-IFP 172 yang jatuh di BSD, Tangerang Selatan, Minggu (19/5/2024) dievakuasi ke Lapangan Terbang Pondok Cabe.

“(Puing-puing pesawat) di bawa ke (lapangan terbang) Pondok Cabe ya,” kata Soerjanto Tjahjono kepada awak media di lokasi, Minggu (19/5/2024).

Sebelumnya, Berdasarkan pantauan iNews Media Group di lokasi, terlihat mobil crane, truk derek milik Ditlantas Polda Metro Jaya dan satu truk berukuran besar disiapkan untuk mengangkut puing-puing pasca jatuhnya pesawat tersebut.

Mobil crane milik Ditlantas Polda Metro Jaya mengangkat puing bagian pesawat hingga ekor pesawat dan diletakan di salah satu mobil derek milik polisi.

Sementara, bagian sayap dari pesawat diangkut dengan menggunakan truk berukuran besar berwarna hijau. Setelah diangkut, puing-puing pesawat kemudian ditutup menggunakan sebuah terpal agar tidak terlihat.

(Khafid Mardiyansyah)

      
