Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

World Water Forum Ke-10 di Bali, Delegasi Negara Saling Berbaur

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |22:36 WIB
World Water Forum Ke-10 di Bali, Delegasi Negara Saling Berbaur
A
A
A

BALI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri sekaligus menjamu kepala negara serta para delegasi dalam acara gala dinner World Water Forum (WWF) ke-10 di Garuda Wisnu Kencana (GWK) Bali pada Minggu, 19 Mei 2024. Rencananya, kegiatan WWF ke-10 ini dijadwalkan pada 18-25 Mei 2024.

Dalam gala dinner WWF ke-10 ini, hadir sejumlah kepala negara, Anggota DPR RI dan delegasi di antaranya Perdana Menteri Tajikistan Qohir Rasulzoda, Presiden Fiji Ratu Wiliame Maivalili Katonivere, Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe.

Kemudian, Wakil Perdana Menteri Papua Nugini John Rosso, mantan Presiden Hungaria Janos Ader, Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dennis Francis dan Presiden World Water Council (WWC) Loic Fauchon.

Adapun, tamu undangan lainnya yang ikut dalam jamuan makan malam ini sebanyak 17 menteri atau pejabat setingkat menteri, yaitu Australia, Tiongkok, Mesir, Perancis, Brunei Darussalam, Kongo, Uzbekistan, Timor Leste, Tunisia, Persatuan Emirat Arab, Palestina, Filipina, Kenya, Palestina, Arab Saudi, Senegal, Tanzania, dan Singapura.

Kemudian, delegasi yang hadir dari negara Mozambik, Qatar, Kepulauan Solomon, Brazil, Gambia, Vanuatu, Palau, Federasi Saint Kitts, Slovakia, Thailand, Turki, Meksiko, Kazakhstan, Italia, Jepang, Gambia, Belanda, Mozambik, Nigeria, dan Nevis.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengatakan gala dinner WWF yang dihadiri Presiden Jokowi, sejumlah kepala negara, Anggota DPR RI serta delegasi di GWK Bali ini sangat luar biasa. Menurut dia, Bali menjadi saksi untuk pertama kalinya kegiatan WWF ke-10 diselenggarakan di Indonesia.

Sehingga, kata dia, berbagai penampilan dan hidangan makanan khas Indonesia disuguhkan dalam gala ginner yang disaksikan sejumlah kepala negara serta para delegasi. Misalnya, perpaduan kebudayaan, tarian dan musik daerah dari seluruh nusantara maupun mancanegara yang ditampilkan saat menemani makan malam di GWK.

“Jamuan santap malam World Water Forum ke-10 malam ini sangat luar biasa. Perpaduan kebudayaan, tarian dan musik daerah dari seluruh nusantara maupun mancanegara yang dibawakan oleh musisi dan para seniman Indonesia benar-benar meriah. Belum lagi hidangan khas Indonesia, yang kita tau bersama hidangan terbaik di dunia,” kata Putu Rudana di Bali pada Minggu, 19 Mei 2024.

Selain itu, Legislator asal Bali ini melihat suasana keakraban antartamu undangan juga terasa sekali. Dengan begitu, Putu berharap suasana pembahasan isu air dalam World Water Forum ke-10 ini menghasilkan kesepakatan dan semangat perubahan untuk lingkungan yang lebih baik ke depannya.

“Kita menyadari air sendiri berpengaruh dan terpengaruh oleh perubahan iklim. WWF ke-10 menjadi pengingat kita, penanda bahwa isu air bukan isu yang ecek-ecek. Isu air sangat krusial bagi keberlangsungan hidup manusia, wilayah, politik bahkan pembangunan berkelanjutan,” jelas Anggota Komisi VI DPR RI ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186615//dpr_godok_ruu_penyadapan-54X8_large.jpg
DPR Godok RUU Penyadapan, Baleg Siapkan Aturan Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186325//dpr_ri-5Aoe_large.jpg
DPR Minta Jembatan Tua di Perbatasan Sidoarjo–Mojokerto yang Sempat Viral Diperbaiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186226//purbaya-YliG_large.jpg
BLT Kesra Cair, Purbaya Optimistis Ekonomi Tumbuh 5,7% di Kuartal IV-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185668//dpr_ri-guDR_large.jpg
DPR: Gerakan Pangan Murah Berdampak ke Masyarakat Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184759//den-ImPp_large.jpg
16 Calon Anggota Dewan Energi Nasional Ikuti Fit and Proper Test di DPR, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184558//thrifting-rXWn_large.jpeg
Pedagang Thrifting Curhat ke DPR: Minta Legalisasi Bisnis dan Keberatan Disebut Bunuh UMKM
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement