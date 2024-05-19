World Water Forum Ke-10 di Bali, Delegasi Negara Saling Berbaur

BALI - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri sekaligus menjamu kepala negara serta para delegasi dalam acara gala dinner World Water Forum (WWF) ke-10 di Garuda Wisnu Kencana (GWK) Bali pada Minggu, 19 Mei 2024. Rencananya, kegiatan WWF ke-10 ini dijadwalkan pada 18-25 Mei 2024.

Dalam gala dinner WWF ke-10 ini, hadir sejumlah kepala negara, Anggota DPR RI dan delegasi di antaranya Perdana Menteri Tajikistan Qohir Rasulzoda, Presiden Fiji Ratu Wiliame Maivalili Katonivere, Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe.

Kemudian, Wakil Perdana Menteri Papua Nugini John Rosso, mantan Presiden Hungaria Janos Ader, Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dennis Francis dan Presiden World Water Council (WWC) Loic Fauchon.

Adapun, tamu undangan lainnya yang ikut dalam jamuan makan malam ini sebanyak 17 menteri atau pejabat setingkat menteri, yaitu Australia, Tiongkok, Mesir, Perancis, Brunei Darussalam, Kongo, Uzbekistan, Timor Leste, Tunisia, Persatuan Emirat Arab, Palestina, Filipina, Kenya, Palestina, Arab Saudi, Senegal, Tanzania, dan Singapura.

Kemudian, delegasi yang hadir dari negara Mozambik, Qatar, Kepulauan Solomon, Brazil, Gambia, Vanuatu, Palau, Federasi Saint Kitts, Slovakia, Thailand, Turki, Meksiko, Kazakhstan, Italia, Jepang, Gambia, Belanda, Mozambik, Nigeria, dan Nevis.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengatakan gala dinner WWF yang dihadiri Presiden Jokowi, sejumlah kepala negara, Anggota DPR RI serta delegasi di GWK Bali ini sangat luar biasa. Menurut dia, Bali menjadi saksi untuk pertama kalinya kegiatan WWF ke-10 diselenggarakan di Indonesia.

Sehingga, kata dia, berbagai penampilan dan hidangan makanan khas Indonesia disuguhkan dalam gala ginner yang disaksikan sejumlah kepala negara serta para delegasi. Misalnya, perpaduan kebudayaan, tarian dan musik daerah dari seluruh nusantara maupun mancanegara yang ditampilkan saat menemani makan malam di GWK.

“Jamuan santap malam World Water Forum ke-10 malam ini sangat luar biasa. Perpaduan kebudayaan, tarian dan musik daerah dari seluruh nusantara maupun mancanegara yang dibawakan oleh musisi dan para seniman Indonesia benar-benar meriah. Belum lagi hidangan khas Indonesia, yang kita tau bersama hidangan terbaik di dunia,” kata Putu Rudana di Bali pada Minggu, 19 Mei 2024.

Selain itu, Legislator asal Bali ini melihat suasana keakraban antartamu undangan juga terasa sekali. Dengan begitu, Putu berharap suasana pembahasan isu air dalam World Water Forum ke-10 ini menghasilkan kesepakatan dan semangat perubahan untuk lingkungan yang lebih baik ke depannya.

“Kita menyadari air sendiri berpengaruh dan terpengaruh oleh perubahan iklim. WWF ke-10 menjadi pengingat kita, penanda bahwa isu air bukan isu yang ecek-ecek. Isu air sangat krusial bagi keberlangsungan hidup manusia, wilayah, politik bahkan pembangunan berkelanjutan,” jelas Anggota Komisi VI DPR RI ini.