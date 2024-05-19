Gempa M4,4 Guncang Kabupaten Malang

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo (M) 4,4 mengguncang kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu (19/5/2024).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 22:48 WIB.

Adapun lokasi gempa berada di 9.14 Lintang Selatan, dan 112.43 Bujur Timur dengan Pusat gempa berada di (112 km BaratDaya KAB-MALANG-JATIM), pada kedalaman 10 Km.

"#Gempa Mag:4.4, 19-May-2024 22:48:13WIB, Lok:9.14LS, 112.43BT (112 km BaratDaya KAB-MALANG-JATIM), Kedlmn:10 Km #BMKG,"dikutip dalam akun Twitter @InfoBMKG.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,"tuturnya.

(Khafid Mardiyansyah)