HOME NEWS NASIONAL

Gempa M4,4 Guncang Kabupaten Malang

Widya Michella , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |23:18 WIB
Gempa M4,4 Guncang Kabupaten Malang
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo (M) 4,4 mengguncang kabupaten Malang, Jawa Timur, Minggu (19/5/2024).

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 22:48 WIB.

Adapun lokasi gempa berada di 9.14 Lintang Selatan, dan 112.43 Bujur Timur dengan Pusat gempa berada di (112 km BaratDaya KAB-MALANG-JATIM), pada kedalaman 10 Km.

"#Gempa Mag:4.4, 19-May-2024 22:48:13WIB, Lok:9.14LS, 112.43BT (112 km BaratDaya KAB-MALANG-JATIM), Kedlmn:10 Km #BMKG,"dikutip dalam akun Twitter @InfoBMKG.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,"tuturnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
