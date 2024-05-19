Sebuah Rumah Terbakar di Koja Jakut, Diduga karena Korsleting Listrik

JAKARTA - Sebuah rumah terbakar di Jalan Pembangunan II, RT 10 RW 09, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Sabtu (18/5/2024). Operasi pemadam kebakaran dilakukan sekitar pukul 18:42 WIB.

"Berdasarkan laporan warga jam 18:38 menghubungi kantor pemadam, bahwa telah terjadi kebakaran pada bangunan rumah tinggal dengan objek yang terbakar kamar tidur,"dikutip dalam akun instagramnya @damkarjakut.

Menindaklanjuti laporan warga tersebut, tim pemadam kebakaran Sektor Kecamatan Koja, segera meluncurkan unit pertama dari kantor Sekor Koja yang terdekat menuju ke TKP.

BACA JUGA: