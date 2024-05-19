Kasus Lansia Tewas Ditusuk di Mushola Jakbar, Polisi Bentuk Tim Khusus

JAKARTA - Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Barat membentuk tim khusus untuk mengungkap pelaku penusukan yang menewaskan Muhammad Saidi (71), saat sedang mengambil air wudhu di Mushola Uswatun Hasanah, Pesing Poglar, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes M Syahduddi mengatakan, tim dibentuk yang terdiri dari penyidik gabungan dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Jakarta Barat dan Reskrim Polsek Kebon Jeruk.

"Penyidik gabungan dari Satreskrim Polres Jakarta Barat dan Reskrim Polsek Kebon Jeruk sudah kita bentuk menjadi satu tim untuk sama-sama bergerak mencari keberadaan pelaku," kata Syahduddi, Minggu (19/5/2024).

Sejak peristiwa tragis tersebut, Polisi telah memeriksa tiga saksi serta mengecek sejumlah CCTV yang berada di sekitar lokasi kejadian.

Berdasarkan rekaman CCTV, wajah terduga pelaku terekam jelas saat hendak melarikan diri setelah melakukan penusukan pada Kamis dinihari, 16 Mei 2024, sekitar pukul 04.40 WIB.

"Saat ini kita sedang melakukan proses penyelidikan dengan mengumpulkan petunjuk maupun bukti-bukti keterangan saksi-saksi yang ada di TKP, melakukan penelusuran terhadap CCTV yang ada di sekitar TKP terkait dengan kedatangan pelaku dan juga lintasan jalur yang digunakan pelaku," terang Syahduddi.