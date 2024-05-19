Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Rumah Kos di Kemayoran Jakpus Terbakar, 7 Unit Damkar Dikerahkan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |09:03 WIB
Rumah Kos di Kemayoran Jakpus Terbakar, 7 Unit Damkar Dikerahkan
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah bangunan rumah kos di Jalan Kran Gang 5 RT 13/5 dekat Hotel Dragon Inn, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat dilahap si jago merah pada Minggu (19/5/2024) pukul 05.32 WIB. Api berhasil dipadamkan pada pukul 07.10 WIB.

"Objek rumah kos bangunan rendah. Status kebakaran pemadaman selesai atau hijau," tulis laporan Command Center Disgulkarmat DKI Jakarta.

Sebanyak tujuh unit pemadam kebakaran puluhan personil dikerahkan untuk memadamkan api. Belum diketahui dugaan penyebab kebakaran tersebut.

"Pengerahan unit 7 dan 28 personil," jelasnya.

(Awaludin)

      
