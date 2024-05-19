Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pagi Ini, Tim Sar Gabungan Berhasil Temukan Bocah SD yang Tenggelam di Kalimalang

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |10:29 WIB
Pagi Ini, Tim Sar Gabungan Berhasil Temukan Bocah SD yang Tenggelam di Kalimalang
Illustrasi (foto: dok freepik)
JAKARTA - Tim Sar Gabungan berhasil menemukan bocah SD berinisial MF (10) yang tenggelam di aliran Kalimalang daerah Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, pada Minggu (19/5/2024) sekitar pukul 07.20 WIB. MF sebelumnya dilaporkan tenggelam sehari sebelum ditemukan sekitar pukul 13.30 WIB.

"Untuk penemuan kurang lebih dari titik LKP kurang lebih 700 meter dan posisi korban dalam kondisi mengambang. Untuk posisi sendiri, korban terlihat di depan Persis Masjid al Azhar kurang lebih pukul 07.20 WIB sudah kita evakuasi menuju rumah korban," ujar Dantim Basarnas unit Sar Bekasi, Bobby Yoenartha Putra kepada wartawan di lokasi, Minggu (19/5/2024).

Dia mengatakan, korban ditemukan dalam kondisi yang sudah membengkak pada bagian tubuhnya.

Dalan proses evakuasi ini, sebanyak 60 Personel gabungan diterjunkan untuk proses pencarian. Arus Kalimalang yang deras menjadi tantangan tersendiri, dalam proses pencarian yang memakan waktu kurang lebih selama 18 jam.

"Untuk kesulitan sendiri memang tidak ada, cuma memang arus dari kali malang sendiri cukup deras," katanya.

Halaman:
1 2
      
