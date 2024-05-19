Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sering Ganti Motor, Pria di Citeureup Bogor Ternyata Pelaku Ranmor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |10:53 WIB
Sering Ganti Motor, Pria di Citeureup Bogor Ternyata Pelaku Ranmor
Illustrasi (foto: dok Okezone)
BOGOR - Polisi mengungkap kasus pencurian motor di wilayah Citeureup, Kabupaten Bogor. Dua unit motor hasil curian disita untuk barang bukti.

Kapolsek Citeureup Kompol Victor mengatakan pengungkapan ini berawal dari informasi warga pada Sabtu 18 Mei 2024. Warga mencurigai pria berinisial AR alias Ompong (40) yang kerap berganti motor.

"Unit Reskrim Polsek Citeureup yang dipimpin oleh Kanit Reskrim AKP Yayan Sofyan segera melakukan penyelidikan," kata Victor, Minggu (19/5/2024).

Akhirnya, polisi menangkap AR beserta satu unit motor Honda Beat dengan plat nomor palsu. Polisi melakukan pengembangan di kontrakannya menemukan barang bukti lain berupa kunci leter T.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
