Pria di Bogor Ditemukan Tewas Tergantung, Sempat Berikan Pesan Ini ke Istri

BOGOR - Pria berinisial A (46), meninggal dunia dalam kondisi tergantung di Kali Cihiris, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Jenazah sudah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan.

Kapolsek Nanggung, AKP Ade Kamsa mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Sabtu 18 Mei 2024. Awalnya, A diketahui meninggalkan rumah sekitar pukul 11.30 WIB setelah berpamitan kepada istrinya.

"Dengan pesan 'jaga anak-anak'," kata Ade dalam keterangannya, Minggu (19/5/2024).

Dari situ, A tak kunjung pulang ke rumah sehingga sang istri curiga dan melaporkannya ke Ketua RT setempat. Warga pun berupaya mencari keberadaan A hingga akhinya ditemukan di pinggir Kali Cihiris.