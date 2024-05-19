Empat Kendaraan Alami Kecelakaan Beruntun di Kuningan Jaksel, Satu Motor Dilindas Truk

JAKARTA - Kecelakaan#mce_temp_url# beruntun melibatkan empat kemdaraan terjadi di depan Hotel Amaris Jalan PROF Dr Satrio Kuningan Jakarta Selatan, Minggu (19/5/2024). Dari empat kendaraan satu motor #mce_temp_url#terlibat yang ringsek dilindas truk di belakangnya.

Dilansir dari akum media sosial X @TMCPoldaMetro memperlihatkan terdapat empat kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut tiga mobil dan satu motor. Satu mobil paling depan bernomor polisi D 1872 AIO, mobil kedua B 1997 PRU.

Kemudian kendaraan ketiga yang terlibat tabrakan adalah sebuah motor yang ringsek. Motor tersebut ditabrak oleh mobil truk di belakangan yang bernomor polisi B 9031 SYY.

