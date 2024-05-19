Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tawuran, 11 Pelajar di Tangsel Ditangkap Polisi

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |13:38 WIB
Tawuran, 11 Pelajar di Tangsel Ditangkap Polisi
Polisi tangkap pelajar tawuran di Pamulang
A
A
A

JAKARTA - Polisi menangkap 11 pelajar yang diduga terlibat dalam peristiwa tawuran yang terjadi di kawasan Perumahan Puri Indah, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa celurit yang digunakan sebagai alat tawuran.

"Polsek Pamulang berhasil melakukan penangkapan terhadap 11 orang anak yang melakukan tawuran," kata Kapolsek Pamulang, Kompol Ghulam Nabi dalam keterangan kepada wartawan, Minggu (19/5/2024).

Ghulam mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Sabtu 18 Mei 2024, sekitar pukul 13.00 WIB. Polisi menerima informasi telah terjadi tawuran anak sekolah dan korban pelaku yang terluka berobat di Puskesmas Benda Baru.

Setelah itu, pihaknya menemukan dua orang mengalami luka di bagian paha sebelah kanan, punggung dan tangan sebelah kanan. Kemudian kedua korban di rujuk ke Rumah Sakit Umum Kota Tangsel.

"Dari hasil intrograsi saksi-saksi didapat keterangan bahwa pelaku tawuran tersebut janjian tawuran dengan anak MTs Arsis Pamulang, melalui akun instagram yang kemudian disepakati lokasi tawuran di bunderan Perumahan Puri Pamulang," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181197/tawuran-SpNW_large.jpg
3 Pelaku Tawuran Berdarah di Depok Ditangkap, Polisi Sita Celurit hingga Gobang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/338/3180742/tawuran-dFGV_large.jpg
Kronologi Tawuran Berdarah di Depok yang Bikin Dua Remaja Terkapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180234/tawuran-5w2o_large.jpg
3 Bocil SMP Diciduk saat Hendak Tawuran di Ulujami Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136/mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650/penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164261/viral-omdS_large.jpg
Dor! Polisi Tembak 2 Pelaku Tawuran di Depok, Begini Kronologi Lengkapnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement