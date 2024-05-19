Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Video Diduga Penyerangan Geng Motor di Bogor, Satu Motor Dibakar

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |14:48 WIB
Viral Video Diduga Penyerangan Geng Motor di Bogor, Satu Motor Dibakar
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

BOGOR - Beredar video diduga aksi penyerangan geng motor terhadap warga di wilayah Bantar Kemang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Salah satu motor milik geng tersebut dibakar oleh massa.

Dalam video beredar, tampak nampak sekelompok orang di tengah jalan pada Sabtu 17 Mei 2024. Pada video berikutnya, memperlihatkan satu unit motor yang sudah dalam kondisi ludes terbakar.

"Aksi penyerangan gengster di Bantar Kemang berakhir ricuh," tulis keterangan video beredar dikutip, Minggu (19/5/2024).

Terpisah, Kapolsek Bogor Timur Kompol Syaiful Fajar membenarkan adanya kejadian seperti dalam video beredar. Dimana, satu unit motor diduga milik anggota geng motor itu dibakar massa yang kesal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/338/3162726//ledakan-fe7L_large.jpg
Tabung Gas Meledak di Bogor, Empat Warga Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162181//operator_alat_berat_tewas_tertimbun_sampah-0q9J_large.jpg
TPA Galuga Longsor, Operator Alat Berat Tewas Tertimbun Sampah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162150//benda_diduga_granat-QvVs_large.jpg
Geger! Benda Diduga Granat Ditemukan di Lahan Kosong Desa Ciseeng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/338/3161615//tabung_gas_meledak-tPLK_large.jpg
Tabung Gas Meledak di Bantarjati Bogor, Satu Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/338/3161423//petugas_damkar_kota_bogor-tRnq_large.jpg
Takut Ketahuan Selingkuh, Pria Ini Buang HP ke Setu hingga Tim Damkar Turun Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/408/3160988//taman_safari-qUx5_large.JPG
Weekend ke Bogor? Ini 5 Tempat Seru yang Bikin Liburanmu Nggak Biasa!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement