Viral Video Diduga Penyerangan Geng Motor di Bogor, Satu Motor Dibakar

BOGOR - Beredar video diduga aksi penyerangan geng motor terhadap warga di wilayah Bantar Kemang, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor. Salah satu motor milik geng tersebut dibakar oleh massa.

Dalam video beredar, tampak nampak sekelompok orang di tengah jalan pada Sabtu 17 Mei 2024. Pada video berikutnya, memperlihatkan satu unit motor yang sudah dalam kondisi ludes terbakar.

"Aksi penyerangan gengster di Bantar Kemang berakhir ricuh," tulis keterangan video beredar dikutip, Minggu (19/5/2024).

BACA JUGA: Polisi Tangkap 2 Pelaku Tawuran Antar Gengster di Parung Bogor

Terpisah, Kapolsek Bogor Timur Kompol Syaiful Fajar membenarkan adanya kejadian seperti dalam video beredar. Dimana, satu unit motor diduga milik anggota geng motor itu dibakar massa yang kesal.