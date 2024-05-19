Pesawat Latih Jatuh di BSD Tangsel, 3 Orang Tewas

JAKARTA - Tiga orang dinyatakan meninggal dunia atas peristiwa jatuhnya pesawat di BSD, Tangerang Selatan, Minggu (19/5/2024). Dua awak masih di dalam pesawat.

"Korban 3 orang meninggal. Dua masih di dalam pesawat satu tergeletak di luar," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat rikonfirmasi MNC Portal, Minggu (19/5/2024).

Sebelumnya, beredar sebuah pesawat hancur akibat peristwa tersebut. Dalam video yang beredar, tampak ada puing-puing pesawat.

"Breaking News! Pesawat jatuh di sekitar Lap. Sunberst, BSD dengan kode pesawat PK-IFP, Minggu (19/5)," tulis akun @tangsel.life di Instagram.

Dalam video itu, tampak badan pesawat sudah hancur.

(Awaludin)