Kondisi Terkini Pesawat Latih Jatuh di Tangsel

TANGSEL - Sebuah pesawat latih jatuh di pinggir lapangan depan Sinarmas World Academy, Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel), Minggu (19/05/24).

Pantauan di lokasi sekira pukul 15.00 WIB. Area sekeliling pesawat jatuh telah dipasangi garis polisi. Nampak badan pesawat hancur hingga nayrus menutup jalan utama.

Pada bagian ekor pesawat terlihat nomor PK- IFP. Kokpit kemudi pesawat hancur, sedang bagian ekor terlihat patah. Diduga terdapat 3 korban jiwa dalam peristiwa itu.

"Sepertinya ada 3 yang tewas," tutur Sugie, Sekuriti kawasan di lokasi.

Seorang korban tewas berada di luar pesawat demgan ditutupi terpal warna hijau, sedang 2 lainnya masih terjepit dalam badan pesawat.

Sejumlah petugas tengah berupaya mengevakuasi jenazah menggunakan ambulans. Namun hingga saat ini belum didapat keterangan detil atas kejadian itu.

(Fakhrizal Fakhri )