Pesawat Latih Jatuh di BSD Tangsel, Polisi Amankan TKP

JAKARTA - Pesawat latih terjatuh di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang Selatan (Tangsel), Minggu (19/5/2024). Akibatnya, tiga orang meninggal dalam peristiwa tersebut.

"Korban tiga orang meninggal, dua masih di dalam pesawat, satu tergeletak di luar," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam saat dikonfirmasi, Minggu (19/5/2024).

Berdasarkan informasi yang diterima, pesawat latih tersebut jatuh di Jalan dekat Lapangan Sunburst BSD. Pesawaat tersebut dikabarkan berjenis PK-IFP yang terbang dari lapangan terbang Pondok Cabe.

"Polres Tangsel sedang melakukan pertolongan terhadap korban dan mengamankan TKP," pungkas Ade.

(Fakhrizal Fakhri )