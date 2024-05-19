Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi: Dua Korban Masih di Dalam Pesawat Latih yang Jatuh di BSD

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |15:23 WIB
Polisi: Dua Korban Masih di Dalam Pesawat Latih yang Jatuh di BSD
Pesawat latih jatuh di BSD (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Dua korban meninggal masih berada di dalam pesawat latih yang terjatuh di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang Selatan (Tangsel), Minggu (19/5/2024).

Sementara satu orang tergeletak di luar pesawat.

"Korban tiga orang meninggal, dua masih di dalam pesawat, satu tergeletak di luar," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam saat dikonfirmasi, Minggu (19/5/2024).

Dalam video yang beredar, puing-puing pesawat yang jatuh tersebut berserakan di Jalan dekat Lapangan Sunburst BSD, Tangsel.

Pesawat latih tersebut jatuh berjenis PK-IFP yang terbang dari lapangan terbang Pondok Cabe.

"Polres Tangsel sedang melakukan pertolongan terhadap korban dan mengamankan TKP," pungkas Ade.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
