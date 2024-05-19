Pesawat Latih Jatuh di BSD, Sejumlah Ambulans Bersiaga Evakuasi Korban

TANGSEL - Sejumlah unit mobil ambulans disiagakan di lokasi jatuhnya pesawat latih Cesna Nomor PK-IFP di Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel), Minggu (19/05/24).

Mobil ambulans yang disiagakan sementara ini berjumlah 5 unit. Keberadaan ambulans itu guna mengevakuasi para korban jatuhnya pesawat. Diduga jumlah korban tewas berjumlah 3 orang.

Petugas gabungan dari Basarnas, polisi, TNI dan Satpol PP telah berada di lokasi. Kini area di sekitar jatuhnya pesawat telah dipasangi garis polisi.

Pesawat latih itu nampak hancur pada bagian kokpit. Diduga terdapat 2 korban tewas yang masih terjepit dalam kemudi pesawat, sedang 1 lainnya tergeletak di badan jalan.

(Awaludin)