Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi dan KNKT Langsung Olah TKP Pesawat Latuh Jatuh di BSD Tangsel

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |15:33 WIB
Polisi dan KNKT Langsung Olah TKP Pesawat Latuh Jatuh di BSD Tangsel
Pesawat latih jatuh di BSD (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Polres Metro Tangerang Selatan (Tangsel) bersama dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) langsung menuju ke tempat kejadian perkara jatuhnya pesawat latih di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang Selatan (Tangsel), Minggu (19/5/2024).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam mebgatakan, pihak Polres tangsel bersama KNKT langsung tengah menuju lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara jatuhnya pesawat tersenut.

"Polres Tangsel bersama tim dari KNKT sedang Pengaman dan olah TKP," katq Ade saat dikonfirmasi, Minggu (19/5/2024).

Diketahui pesawat tersebut jatuh di Jalan dekat Lapangan Sunburst BSD, Tangsel. Pesawat latih tersebut jatuh berjenis PK-IFP yang terbang dari lapangan terbang Pondok Cabe.

Terdapat tiga orang mebinggal dunia akibat peristiwa tersenut. Dua dari tiga orang tersebut masih berada di dalam peswat.

"Korban tiga orang meninggal, dua masih di dalam pesawat, satu tergeletak di luar," tambah Ade.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185128/pesawat_cessna-fySz_large.jpg
5 Fakta Pesawat Cessna Jatuh di Karawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/18/3185125/jet_tempur-8b0s_large.jpg
Detik-Detik Jet Tempur India Jatuh saat Bermanuver Barrel Roll
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/337/3160477/pesawat_jatuh-QbI2_large.jpg
Pesawat Latih Jatuh Tewaskan Marsma Fajar, DPR: Investigasi Mendalam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160181/tni-0rtf_large.jpg
Aksi Heroik Red Wolf Marsma Fajar Adriyanto Sergap Jet Tempur AS di Langit Bawean
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160170/fajar-2Lga_large.jpg
Jenazah Marsma TNI Fajar Adriyanto Akan Dimakamkan di Pemakaman Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160168/pesawat_jatuh-sEJQ_large.jpg
Marsma TNI Fajar Adriyanto, Korban Jatuhnya Pesawat Latih Bakal Dimakamkan di Probolinggo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement