Polisi dan KNKT Langsung Olah TKP Pesawat Latuh Jatuh di BSD Tangsel

JAKARTA - Polres Metro Tangerang Selatan (Tangsel) bersama dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) langsung menuju ke tempat kejadian perkara jatuhnya pesawat latih di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang Selatan (Tangsel), Minggu (19/5/2024).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam mebgatakan, pihak Polres tangsel bersama KNKT langsung tengah menuju lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara jatuhnya pesawat tersenut.

"Polres Tangsel bersama tim dari KNKT sedang Pengaman dan olah TKP," katq Ade saat dikonfirmasi, Minggu (19/5/2024).

Diketahui pesawat tersebut jatuh di Jalan dekat Lapangan Sunburst BSD, Tangsel. Pesawat latih tersebut jatuh berjenis PK-IFP yang terbang dari lapangan terbang Pondok Cabe.

Terdapat tiga orang mebinggal dunia akibat peristiwa tersenut. Dua dari tiga orang tersebut masih berada di dalam peswat.

"Korban tiga orang meninggal, dua masih di dalam pesawat, satu tergeletak di luar," tambah Ade.

