Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Begini Penampakan Lokasi Jatuhnya Pesawat Latih PK-IFP 172 di BSD Tangsel

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 19 Mei 2024 |16:16 WIB
Begini Penampakan Lokasi Jatuhnya Pesawat Latih PK-IFP 172 di BSD Tangsel
Pesawat latih jatuh di BSD (foto: MPI/Isra)
A
A
A

TANGSEL - Pesawat latih dengan nomor pesawat PK-IFP 172 jatuh di sekitar kawasan Lapangan Sunburst, BSD, Tangerang Selatan pada Minggu (19/5/2024).

Berdasarkan pantauan di lokasi, terlihat bangkai pesawat masih berada di tempat jatuhnya pesawat. Di lokasi, beberapa petugas SAR terlihat mengevakuasi beberapa jenazah korban.

Hingga kini, pihak terkait seperti Polisi, BPBD dan KNKT masih melakukan olah TKP. Masyarakat maupun awak media dilarang mendekat di sekitar lokasi jatuhnya pesawat.

Sebelumnya, Tiga orang dinyatakan meninggal dunia atas peristiwa jatuhnya pesawat di BSD, Tangerang Selatan, Minggu (19/5/2024). Dua awak masih di dalam pesawat.

"Korban 3 orng meninggal. Dua masih di dalam pesawat satu tergeletak di luar," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat rikonfirmasi MNC Portal, Minggu (19/5/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185128//pesawat_cessna-fySz_large.jpg
5 Fakta Pesawat Cessna Jatuh di Karawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/18/3185125//jet_tempur-8b0s_large.jpg
Detik-Detik Jet Tempur India Jatuh saat Bermanuver Barrel Roll
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/18/3185107//jet_tempur_india_jatuh_saat_demo_di_dubai_air_show-DXAV_large.png
Jet Tempur India Jatuh saat Demo di Dubai Air Show, Pilot Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3185052//pesawat_jatuh_di_karawang-rfDG_large.jpg
Pesawat Cessna Jatuh di Karawang: Cuaca Mendung Diduga Berpengaruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3185040//pesawat_jatuh_di_karawang-DrbK_large.jpg
Pesawat Cessna Jatuh di Karawang, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/340/3185033//peswat-AKMo_large.jpg
Pesawat Cessna Sempat Berputar-putar Sebelum Jatuh ke Tengah Sawah di Karawang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement